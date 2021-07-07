افتتاح فرع هيئة الضرائب شمالي بغداد بحضور الأعرجي

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للضرائب، الاربعاء، عن افتتاح فرع الهيئة في قضاء الطارمية شمال بغداد بحضور مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني.



وقالت الهيئة في بيان، إنه "بتوجية من قبل مدير عام الهيئة العامة للضرائب شاكر الزبيدي تم افتتاح صباح يوم الاربعاء فرع هيئة الضرائب العامة في قضاء الطارمية شمال بغداد بحضور مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني فضلاً عن حضور شخصيات عشائرية وأكاديمية ممثلة عن القضاء".



وأضاف البيان أن "وجيهات رئيس مجلس الوزراء واهتمامه العالي ان يكون دور كبير في افتتاع فرع الهيئة في الطارمية حيث تخفيف المعاناة والروتين ومسافة الطريق ويبعث رسائل ان الطارمية منطقة حيوية امنه مستقره ونتحدى فيها مجاميع الظلام والشر".