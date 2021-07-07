الكويت.. 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء، تسجيل 1585 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 369227، في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 2059 حالة.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 307.

وقال السند إنه تم تسجيل 1857 حالة شفاء من بين المصابين بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين في البلاد إلى 348850 حالة.