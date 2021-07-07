شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 19 يوليو الجاري.. الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، أن الملك عبدالله الثاني، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن، في 19 يوليو (تموز) الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية بترا.



وقال الديوان في بيان إن اللقاء الذي يعد الأول لزعيم عربي مع بايدن منذ انتخابه، سيتناول العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

وسيتخلل زيارة الملك للولايات المتحدة اجتماعات مع أركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، حسب البيان.