شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة عمليات بغداد تعلن عن إحباط تفجير 4 عبوات ناسفة شمالي العاصمة بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن إحباط تفجير 4 عبوات ناسفة شمالي العاصمة بغداد.



وقالت القيادة في بيان، إنه "تم ضبط وتفكيك 4 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين في منطقة هور الباشا شمالي بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء 22 في فرقة المشاة السادسة تمكنت من ضبط وتفكيك تلك العبوات وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة".