شكرا لقرائتكم خبر 286 عملية جراحية سعودية لمكافحة العمى في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 286 عملية جراحية متخصصة بالعيون، ضمن الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في عدن.

وشهدت الحملة الكشف على 309 حالات، فضلا عن توزيع 286 نظارة طبية وصرف 286 من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى، التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الجمهورية اليمنية، حيث تصل إلى ستة مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد على 2.400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.

من جهتها، قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ1.809 مستفيدين خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.