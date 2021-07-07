شكرا لقرائتكم خبر عن الدلتا الجديدة.. المشروع الأكبر فى عملية تطوير القطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مشروع الدلتا الجديدة باعتماده الكامل على تقنيات الإنتاج الزراعي الحديثة, فالمزارع تقوم علي هندسة الري المحوري الموفر للمياه, كما أن عملية الرعاية والحصاد للمزروعات تتم من خلال الماكينات الهندسية العملاقة, التي تمكن من توفير الوقت والمال المستنزف من خلال استخدام الأساليب الزراعية المتقادمة والتي لايزال يعتمد عليها إلى يومنا هذا في الأراضي الزراعية القديمة بوادي النيل, كما ستحيط بالمشروع مجموع من المصانع المتقدمة المختصة بتغليف وتعبئة المنتجات الزراعية التي ستغطي حاجة السوق المحلي وسيتم تصدير الفاقد منها إلى الخارج.

وقالت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات إن الدولة عازمة على إحداث نهضة متكاملة في شكل القطاع الزراعي المصري، وسيكون مشروع الدلتا الجديدة على رأس المشروعات التنموية في هذا الشق، حيث يتوقع أن يزيد هذا المشروع من رقعة المساحة المنزرعة في مصر بنسبة 15%، وهو ما يساعد على توفير كافة الحاصلات الاستراتيجية التي تضطر مصر لشرائها من الخارج خاصة الأقماح والتي وصل كمية المسترد منها في 2019 وحده أكثر من 13 مليون طن، كما سيساعد المشروع على زيادة انتاج المحاصيل التي تتميز بها مصر مثل “الموالح والخضر” وهو ما سيساعد في توسيع سوق المنتج المصري على المستوى العالمي.