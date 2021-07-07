هايتي تتهم عناصر أجنبية في "اغتيال الرئيس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جريدة هايتي الرسمية، مساء الأربعاء، عن إدارة مجلس الوزراء برئاسة كلود جوزيف لشؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن المعلومات الأولية عن حادث اغتيال الرئيس جوفينيل مويز تشير إلى تورط عناصر أجنبية.



وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء هايتي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، مطالبًا المواطنين إلى الهدوء.



كما أفادت تقارير إعلامية محلية أن المسلحين كانوا يتحدثون لغة أجنبية، وقد فتحوا النار على مويز فأصابوه بجروح قاتلة، فيما أصيبت زوجته بطلق ناري أيضا في الهجوم، وجرى نقلها لتلقي العلاج قبل أن ترحل بدورها.