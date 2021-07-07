الأردن تؤكد أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الأردن، الأربعاء، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن البلاد تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.

وشددت الوزارة في بيان، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً على عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

وأوضحت أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة غدا الخميس لبحث أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتهما في المياه وأنها منفتحة على أي مفاوضات.