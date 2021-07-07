شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: قرار إيران إنتاج اليورانيوم خطوة مؤسفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران ‏لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرة إلى أنه «خطوة مؤسفة إلى الوراء». وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي أمس، أن الولايات ‏المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة ‏المشتركة للاتفاق النووي)، مؤكدا أن بلاده حددت طرقا أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع ‏القضية.‏



كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: قرار إيران إنتاج اليورانيوم خطوة مؤسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.