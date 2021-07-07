شكرا لقرائتكم خبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحذر طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران أمس من تكثيف أنشطتها المرتبطة بالأسلحة النووية، وقالت إنها تهدد المفاوضات الجارية لاستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأعرب وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك عن «قلقهم العميق» إزاء خطوات إيران في إنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وقال الوزراء إن إيران ليست لديها حاجة مدنية معقولة لهذه المادة، حيث إن هذا البحث والإنتاج «خطوة مهمة في تطوير سلاح نووي». وقال وزراء الخارجية الألماني هيكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان والبريطاني دومينيك راب، إن هذه الخطوة عرضت مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي للخطر، والذي شهد في الأساس موافقة إيران على وضع قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.



كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحذر طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.