قرار إنساني لولي العهد محمد بن سلمان بشأن أحد المواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قرارا، بشأن مواطن بترت قدمه إثر تعرضه لحادث في ظهران الجنوب.

وأمر ولي العهد السعودي بنقل المواطن، عوض بن معيض عوض آل خزيم، بطائرة إخلاء طبي إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، والذي كان يتلقى العلاج في مستشفى الملك خالد بنجران، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وسيجري نقل المواطن السعودي إلى المدينة الطبية فور توفر سرير هناك، وسيتم مراعاة الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.

ويأتي أمر ولي العهد السعودي بشأن المواطن استجابة لطلب والده، عوض خزيم، بسرعة نقل ابنه إلى مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الطبية أو مستشفى الملك فيصل التخصصي لمواصلة علاجه وتأهيله، وتأمين طرف صناعي بديلا لساقه، والتي بترت من فوق الركبة.

وبترت ساق عوض بن معيض اليمنى نتيجة تعرضه للإهمال في مستشفى ظهران الجنوب.

وأوضح أن نجله ظل راقدا في مستشفى ظهران الجنوب ما يقرب الشهر، وبسبب التشخيص الخاطئ والإهمال في عدم نقله، وتحويله على وجه السرعة والمماطلة، تعرضت ساقه للتسمم وتآكلت وتلوثت وأصيبت بالبكتيريا حتى اضطر القائمون هناك إلى بترها.

وكان المواطن السعودي، عوض بن معيض عوض آل خزيم، أصيب بكسور في ساقه وقطع في الشرايين والأوردة، نتيجة الحادث الذي تعرض له في ظهران الجنوب أثناء تقديمه خدمة لعدد من أفراد الجيش الذين لديهم وقود تقريبا.

ووقف عوض بين السيارتين، وقام بربط الحبل ليقوم بسحب سيارتهم، لكن جاءت سيارة من الخلف واصطدمت بهما وكان هو محجوز بينهما، ما أدى إلى إصابته في ساقه.

وأكد والد المواطن السعودي، أنه تم منع عدد من الأطباء والمختصين في مستشفى ظهران الجنوب من السفر ومغادرة البلاد لحين الانتهاء من جميع التحقيقات معهم.