شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولى: استخدام أى دولة بمجلس الأمن الفيتو ضد مصلحة مصر والسودان صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن هذه ليست المرة الأولى التي نذهب فيها إلى مجلس الأمن، وتلك هى المرة الثانية، ومجلس الأمن لم يفاجأ بطرح مشروع القرار عليه وكل المشاورات التى يقوم بها وزير الخارجية تدور حول صياغة مشروع القرار، وسيجد المؤيد والمعارض، وقبل دخول الجلسة تتضح الصورة أكثر فأكثر.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم: أرجو ألا تتخذ أى من الدول الخمسة حق الفيتو ضد القرار، وأعتقد أن هناك صعوبة أن تخرج دولة من الدول وتستخدم حق الفيتو لأن مصر والسودان، تحت خطر داهم من التصرفات الفردية لإثيوبيا، ونحن على علاقة جيدة بالدول الخمسة.

وأكد أن المضحك في المشهد أن تذهب مصر إلى مجلس الأمن ويطالب بالاتفاق وهى كوميديا سوداء هذه سابقة لأن من يذهب إلى مجلس الأمن يذهب لأن هناك دولة معتدية، وهذه أول مرة ينظر مجلس الأمن في ملف المياه، ومصر والسودان يتحركان إلى مجلس الأمن ويطلبان عقد اتفاق.