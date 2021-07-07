شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بتنسيقية شباب الأحزاب تناقش آثار مشروع الشام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الطاقة والبيئة والزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الثاني، بعد ضم ملف الزراعة إليها، لمناقشة مستجدات الأوضاع داخلها وفقا لما أضيف لها من اختصاصات، وتناول الاجتماع طرح كل ما يخص ملف الزراعة، ومناقشة آثار مشروع الشام الجديد على ملف الطاقة.

وانتهى الاجتماع إلى اتفاق الحضور على تحويل ما تم مناقشته لمقترحات وأوراق عمل.

حضر الاجتماع أحمد فتحي، أمين سر اللجنة، وإسلام حمدي أمين سر مساعد، وكلا من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد السباعي، أمين سر لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، وكلا من أعضاء التنسيقية رجب عطية وحسام عفت وأحمد قاعود ومني هاشم وسمية هاشم.