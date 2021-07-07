المشدد 15 عامًا لـ4 متهمين باختطاف فتاة وهتك عرضها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا لأربعة متهمين باختطاف فتاة وهتك عرضها تحت تهديد السلاح، بمركز شبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود البربري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحي إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا الفتاة بالإكراه والتي لم تبلغ الـ18 عامًا بأن استوقفوها حال سيرها بالطريق العام وأشهر ثالثهما في وجهها سلاح أبيض "مطواة" وقام الأول بجذبها عنوة داخل دراجة نارية "توك توك" قيادة المتهم الرابع قاصدين إبعادها عن أعين الناس تمهيدًا لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وحال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء في أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية "خطف فتاة" بجناية أخرى وهي هتك عرضها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض الفتاة المجني عليها بعد أن أشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهها وتركوها بعد أن انتهوا من جريمتهم النكراء وفروا هاربين إلى أن تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الأول الذى أدلى باعترافات تفصيلية عن الواقعة وأرشد عن باقي المتهمين.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، قد تلقت بلاغًا من فتاة بإختطافها على يد 4 أشخاص، داخل توك توك بشبين القناطر، واصطحبوها عنوة إلى منطقة نائية في الزراعات وهتكوا عرضها وتركوها في حالة إعياء.

تشكل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى تحديد هوية المتهم الأول، وجرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة ومعه 3 آخرين، إذ قاموا بهتك عرض الفتاة تحت تهديد السلاح، بعد أن خطفوها داخل توك توك.