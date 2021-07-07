المبعوث الروسي لسوريا يثني على دور الأمم المتحدة في مفاوضات أستانا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أثنى المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الأربعاء على الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة خلال مفاوضات أستانا التي تُجرى الآن في العاصمة الكازخستانية نور سلطان.

وقال المبعوث الروسي -في مستهل لقائه مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون- "إن جهودكم محل تقدير كبير"، مُشيرًا إلى أن هذه المفاوضات أصبحت موضوع الساعة في ظل التصويت المرتقب هذا الأسبوع على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إرسال المساعدات عبر الحدودية إلى سوريا.

بدوره، أعرب بيدرسون عن سعادته لمناقشة جميع القضايا الملحة المتعلقة بسوريا مع لافرينتيف، حيث استمرت المفاوضات بينهما بعد ذلك خلف الأبواب المغلقة.. حسبما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

يشار إلى أن المبعوث الروسي إلى سوريا أجرى في وقت سابق من اليوم مشاورات مع وفود إيران وتركيا ودمشق، خلال اليوم الأول من المفاوضات التي تستغرق يومين حول بحث الوضع الراهن في سوريا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

وتستضيف كازاخستان على مدار يومي 7 و 8 يوليو "الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن الوضع في سوريا ضمن مفاوضات أستانا" الذي يضم وفوداً تمثل الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) والحكومة السورية والمعارضة السورية. كما تشارك الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق في الحدث بصفة مراقب.

ومن المقرر أن يناقش المفاوضون الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية للبلاد، وآفاق استئناف أنشطة اللجنة الدستورية السورية في جنيف، إلى جانب ملفات تبادل الأسرى، والإفراج عن الرهائن، والبحث عن المفقودين.