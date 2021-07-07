السيطرة على حريق بمبنى نقابة المعلمين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل اندلع في واجهة مبنى نقابة المعلمين بمدينة المنيا والذي يقع بجوار محطة وقود ومبنى جمعية الهلال الأحمر.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا بنشوب حريق بـ"شدات خشبية" بواجهة مبنى نقابة المعلمين من الخارج، دون وقوع إصابات أو تلفيات بداخل المبنى المكون من 8 طوابق، ويشهد حاليًا إجراء أعمال تشطيبات خارجية.

انتقل أعضاء مجلس أعضاء نقابة المعلمين للوقوف على تداعيات الحريق، وأوضح أحد الأعضاء، أن الحريق اندلع أثناء قيام عامل حدادة بعمل لحامات خارجية بواجهة المبنى، فاشتعلت النيران بشدة خشبية ومشمع بلاستيك، وجرى إخمادها قبل امتدادها لداخل المبنى.

وجرى عمل كردون أمني بموقع الحريق وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحصر ومعاينة التلفيات.