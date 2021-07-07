بعد اتهامها شابًا بالتعدي عليها جنسيًا.. تفاصيل أول بلاغ ضد فتاة الاغتصاب بكفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تقدم شابًا في العقد الثالث من عمره، ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة الحامول في كفر الشيخ، يتهم فيه فتاة بالتشهير به واتهامه بتعديه عليها جنسيًا واغتصابها، مستغلة صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل ذلك.

وتلقت أجهزة الأمن بمركز شرطة الحامول، بلاغًا من "أ.ع.م.أ"، 30 عامًا، حاصل على مؤهل جامعي، مقيم بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، يتهم فيه "إ.ا.ع.ا" مقيمة بمركز الحامول، بالتشهير به بادعائها اغتصابها داخل سيارته، مستغلة في ذلك موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد صاحب البلاغ من خلال أقواله، أنه فوجئ بمقطع فيديو جرى نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، تظهر فيه المشكو في حقها تتهمه بالتعدي عليها جنسيًا واغتصابها عن طريق استدراجها داخل سيارته في أحد الأماكن النائية، على عكس الحقيقة.

وأوضح في بلاغه أنه كانت توجد علاقة بينهما، وتزوج بها وفق محررات رسمية عبارة عن محررات توثيق زواج، وطلقها فيما بعد، وذلك عقب التراضي بينهما، وليس كما تدعي فيما ذكر أنها اعتدت عليه سابقًا بسلاح أبيض "سكين" أسفر عن إصابته بجرح وجرى حبسها بتهمة الشروع في قتله.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3924 لسنة 2021، إداري مركز شرطة الحامول، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تتهم شابًا بالاعتداء عليها جنسيًا واغتصابها من خلال استدراجه إياها داخل سيارته، في منطقة نائية بعيدًا عن أعين الناس.