في الذكرى الرابعة لاستشهاده.. شقيق الرائد محمد صلاح يروي تفاصيل بطولته في كمين البرث - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا، من داخل مقابر أسرة الشهيد الرائد محمد صلاح، قناص الكتيبة 103 صاعقة، في كمين البرث، مع الشهيد العقيد أحمد المنسي، والتي تحيي الذكرى الرابعة لاستشهاده بقراءة القرآن على قبره.

قال أحمد صلاح، شقيق الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، إن شقيقه استشهد في 7 يوليو 2017، مع العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بسيناء، بعد تصديهم لهجوم مجموعة من الإرهابيين على كمين منطقة البرث، كما أن الشهيد محمد صلاح شارك مع أبطال القوات المسلحة في عمليات حق الشهيد وتطهير جبل الحلال من العناصر الإرهابية والتكفيرية.

وأضاف، أن الشهيد في موقعة البرث كان يرصد العناصر الإرهابية وهو في الطابق الثاني بالكمين، ويقوم بإبلاغ إحداثيات عمليات الكتيبة للمدفعية بالضرب أولًا بأول والتعامل معهم بالأسلحة الثقيلة، حتى أبلغ القادة بإطلاق مدفعية على نقطة صفر وهى نقطة تواجده بالكمين لمنع دخول الإرهابيين والتمثيل بجثامين الشهداء ومن بينهم الشهيد أحمد منسي أو رفع علم التكفيريين.

وأشار إلى أن الشهيد محمد صلاح من مواليد 13 نوفمبر 1987، بمدينة أسيوط، وتخرج من الكلية الحربية عام 2007، وبدأ خدمته بالقوات المسلحة في حلايب وشلاتين "المنطقة الجنوبية العسكرية"، ثم نُقل إلى الجيش الثالث الميداني عام 2009، وإلى الجيش الثاني الميداني عام 2013، ومنه إلى اللواء 62 مدفعية بالإسماعيلية، ثم نُقل للخدمة في سيناء عام 2015 حتى استشهد.

وأكد أن الشهيد كان يحب الشهيد أحمد منسي ويعتبره القائد والمثل الأعلى، لافتًا لأحد المواقف عندما اشترك الشهيدين في إحدى المعارك، وكتب "صلاح" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي رسالة حب ووفاء لقائده "منسي" بعد أن أصيب بطلق ناري في كتفه في إحدى المداهمات ضد الجماعات الإرهابية، نصها: "حبيبي حبيبي حبيبي الكينج الكبير ربنا يشفيك"، داعيًا الله أن يجمعهم في الجنة.