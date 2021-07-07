محافظ الغربية ورئيس الرقابة الإدارية يتفقدان عددًا من المشروعات



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه اللواء عادل عياد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، إذ تفقد مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، وأعمال تطوير محور شارع الإسكندرية، وميدان السيد البدوي، والكورنيش بمرحلتيه الثالثة والرابعة، والمجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والمنطقة اللوجستية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، والذي يتم تطويره بقيمة 76 مليون جنيه لإنتاج 70 مليون بيضة سنويًا من خلال إنشاء عنبرين للتربية و 6 عنابر لإنتاج البيض على مساحة 14 قيراطًا، إذ وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 91 ٪، في حين بلغت نسبة الأعمال الميكانيكية 76 ٪.

كما تفقد المحافظ ورئيس الهيئة، الأعمال الجارية بمحور الإسكندرية، والذي يُعتبر أحد أهم المحاور المرورية التي تربط المدخل الشمالي لطنطا بوسط المدينة ومدخلها الجنوبي، وسيتم الانتهاء من رصفه وتطويره خلال الشهر الجاري.

واستمرت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا، والذي يتم تطويره في المرحلة الثالثة والرابعة بإجمالي تكلفة 104 مليون جنيه، ليمتد الكورنيش بطول مدينة طنطا بدايةً من كوبري فاروق بالجلاء حتى كوبري جيهان بمنطقة الاستاد.

وشملت الجولة تفقد مشروع المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والمقام على مساحة 30 قيراطًا بتكلفة 40 مليون جنيه لذبح 20 رأس من الماشية و 50 رأس من الأغنام في الساعة، بأحدث الطرق والأساليب التي تساهم في تحقيق الاستفادة المثلى من عملية الذبح، حيث سيتم إخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة للبيئة.

كما تفقد المنطقة اللوجستية بسبرباي والمقامة على مساحة 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، كما توفر 50 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

رافق المحافظ خلال الجولة، حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.