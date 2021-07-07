اخبار العالم

ترمب يعلن ملاحقات بحق فيسبوك وتويتر وجوجل ومدرائها

0 نشر
0 تبليغ

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعد طرده من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي منذ الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول هيل، تقدمه بشكوى بحق مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" ومدرائها، متهما إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية".

وقال الملياردير في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيوجرزي "اليوم، إلى جانب معهد أميركا أولا للسياسات" وهو منظمة تروج لشعار ترامب "أمريكا أولاً"، "قدمت، بصفتي ممثلا رئيسيا، إجراء جماعيا هاما لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، وكذلك ضد المدراء مارك زوكربيرج وسوندار بيتشاي وجاك دورسي".


كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يعلن ملاحقات بحق فيسبوك وتويتر وجوجل ومدرائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا