وقال الملياردير في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيوجرزي "اليوم، إلى جانب معهد أميركا أولا للسياسات" وهو منظمة تروج لشعار ترامب "أمريكا أولاً"، "قدمت، بصفتي ممثلا رئيسيا، إجراء جماعيا هاما لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، وكذلك ضد المدراء مارك زوكربيرج وسوندار بيتشاي وجاك دورسي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يعلن ملاحقات بحق فيسبوك وتويتر وجوجل ومدرائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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