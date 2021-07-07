ترمب يعلن ملاحقات بحق فيسبوك وتويتر وجوجل ومدرائها

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعد طرده من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي منذ الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول هيل، تقدمه بشكوى بحق مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" ومدرائها، متهما إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية".

وقال الملياردير في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيوجرزي "اليوم، إلى جانب معهد أميركا أولا للسياسات" وهو منظمة تروج لشعار ترامب "أمريكا أولاً"، "قدمت، بصفتي ممثلا رئيسيا، إجراء جماعيا هاما لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، وكذلك ضد المدراء مارك زوكربيرج وسوندار بيتشاي وجاك دورسي".