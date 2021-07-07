البيت الأبيض يندد بالاغتيال "المروع" لرئيس هايتي

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

ندد البيت الأبيض بالاغتيال "المروع" لرئيس هايتي وأبدى استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في التحقيق.



ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اغتيال جوفينيل مويز على أيد مهاجمين مجهولين بـ"بالهجوم المروع، هذا الهجوم المأساوي".

وقالت "سنمد يد المساعدة في أي طريقة لشعب هايتي، لحكومة هايتي في حال إجراء تحقيق"، مضيفة أن البيت الأبيض "بصدد جمع معلومات وسيتم إطلاع الرئيس جو بايدن على الأحداث في وقت قريب.