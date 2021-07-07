خلال 24 ساعة.. "الصحة الاماراتية" تقدم 77427 جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 77,427 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,728,415 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 159.03 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.