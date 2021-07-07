شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع اللبنانية تبحث مع «غوتيريش» التجديد لقوات «اليونيفيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر اتصالاً هاتفياً اليوم, من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبحث الجانبان خلال الاتصال, الأوضاع في لبنان والتطرق إلى موضوع تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، إضافة إلى موضوع التجديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب اللبناني.