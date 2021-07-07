شكرا لقرائتكم خبر عن «أوتشا» تحذر من وقف نقل الإمدادات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن إخفاق مجلس الأمن في ‏الموافقة على تمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية سيرفع من مستوى معاناة المدنيين بشكل ‏لم يشهد له مثيل خلال السنوات العشر الماضية من الصراع.‏

وأكد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مارك كتس، في بيان ‏صحفي اليوم، أنه مع انتهاء مفعول التفويض في 10 يوليو 2021، فإن ملايين السوريين يعتمدون على ‏المساعدات التي تُنقل عبر الحدود بتفويض من مجلس الأمن، مبيناً أن الإخفاق في تمديد قرار ‏مجلس الأمن بشأن هذه العملية العابرة للحدود سيحرم ملايين الأشخاص المحاصرين في منطقة ‏حرب من المساعدات التي يحتاجون إليها لبقائهم على قيد الحياة.‏