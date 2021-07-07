بانكوك ـ د.ب.ا: حذرت وزارة الصحة التايلاندية من تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا سريعا في أنحاء المملكة. وأعلنت الوزارة تسجيل 57 حالة وفاة بالفيروس في 24 ساعة الماضية و 5420 حالة إصابة. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول إن بانكوك سجلت أعلى حالات وفاة وإصابة بالفيروس، بلغت 1492 حالة إصابة و33 حالة وفاة. وأكد المتحدث باسم المركز تاويسليب فيسانويوثين تحذير وزارة الصحة من خطورة سلالة دلتا، حيث إنها في طريقها لتجاوز السلالات الأخرى في أنحاء تايلاند بعدما هيمنت على بانكوك.

كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تحد من تفشي «دلتا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.