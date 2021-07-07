الحكومة الجديدة بالجزائر.. 34 وزيرا ومفاجآت بالجملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الجزائر، مساء الأربعاء، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 34 وزيرا، وسط مفاجآت كبيرة.

وتضمنت الحكومة الجزائرية الجديدة مفاجآت بالجملة، إذ شهدت خروج وزراء كانوا محسوبين على دائرة الرئيس عبد المجيد تبون أبرزهم وزيرا الخارجية صبري بوقادوم والعدل بلقاسم زغماتي.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان بثه التلفزيون الحكومي الرسمي عن أسماء الوزراء الـ34 بالحكومة الجديدة، إذ شهدت احتفاظ رئيس الوزراء الجديد أيمن بن عبد الرحمن بحقيبة وزارة المالية ليجمع بين المنصبين في سابقة هي الأولى من نوعها.

ومن أكبر المفاجآت التي جاءت بها ثاني حكومة في عهد تبون، عودة وزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة إلى منصبه، وهو المنصب الذي غادره في أبريل/نيسان 2019.

بالإضافة إلى تعيين عبد الرشيد طبي وزيرا جديدا للعدل خلفاً للوزير السابق بلقاسم زغماتي والذي تم تعيينه في منصبه منذ أبريل/نيسان 2019.

وحافظ عدد من الوزراء على مناصبهم، أبرزهم محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم ووزير الداخلية كمال بلجود، وكذلك وزراء المجاهدين (قدماء المحاربين) والشؤون الدينية والرقمنة والسكن.

والأربعاء الماضي، كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن عبد الرحمن بمنصب "الوزير الأول" ومواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن".

كما كلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن".

واستقالت حكومة عبد العزيز جراد بعد 18 شهرا قيادة الجهاز التنفيذي، بالتزامن مع إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي، تصدر فيها حزب "جبهة التحرير" والمستقلون البرلمان الجديد.