اخبار العالم

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة يوم الجمعة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة يوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت (المحكمة العليا) السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام الموافق 9 يوليو الجاري.

ودعت المحكمة في بيان اليوم الاربعاء نشرته وكالة الانباء السعودية ، من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير ابلاغ أقرب محكمة اليه وتسجيل شهادته اليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول الى أقرب محكمة.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا