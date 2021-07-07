ليبيا.. تسجيل 1248 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 285 شخصًا وتسجيل 8 حالات وفاة خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، تسجيل 1248 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 285 شخصًا، وتسجيل 8 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 373 إصابة و183 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 198 ألفًا و142 شخصًا، بينهم 14 ألفًا و949 حالة نشطة، ووفاة 3223 شخصا.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.

كما حذر من الوضع الوبائي الحرج في تونس، مما يستوجب رفع حالة التأهب ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة كوفيد 19، مطالبًا بالالتزام بالتحديث الأخير لتعريف حالة كورونا (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر من منظمة الصحة العالمية، وكذلك الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة "كوفيد -19".