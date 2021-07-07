شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الولايات المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكري يوم الإستقلال، حيث يواكب يوم الإستقلال الأمريكى اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو 1776 عن بريطانيا.

وأكدت التنسيقية علي أن العلاقات المصرية الأمريكية تنطوى دائمًا على ضرورات التعاون الذى يفرض أهمية التشاور والحوار الإستراتيجى المستمر بين الجانبين، وهو ما جعل ثمار تلك العلاقات الثنائية المتينة قادرة على إعادة التوازن فى المحيط الإقليمى.

وتابعت :"حيث ظهر جليا ذلك التعاون الثنائي بين الجانبين مؤخرا بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة بعد 11 يومًا من العنف والقصف المتواصل على القطاع، وهو ما أشادت به الولايات المتحدة بشدة، ووجه الرئيس الأمريكى جو بايدن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، نظرًا لجهوده فى وقف العنف ودوامة الحرب على غزة".