استغلالها في صناعة الانترلوك.. بحث آلية تدوير مخلفات الهدم ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع ممثلي إحدى الشركات، لدراسة آليات التعامل والتخلص من مخلفات الرتش والهدم واستغلالها، وإعادة تدويرها بما يحافظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية التخلص الآمن من مخلفات الهدم، واستغلالها في صناعة البلاط والانترلوك وعدد من المنتجات.

وشدد على أهمية التعاون مع العديد من الشركات التي تقوم بالتخلص الآمن من المخلفات، وذلك من منطلق تحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة.