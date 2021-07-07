“الصحة العالمية”: لتوخي الحذر الشديد في رفع قيود “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ 3 دقائق

حضّت منظمة الصحة العالمية على “توخي الحذر الشديد” في رفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19. وأوضحت ان “فكرة تعمد الإصابة بفيروس كورونا في وقت مبكر غبية للغاية.

وشددت المنظمة على ان “جميع اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المعتمدة فعالة ضد متحور دلتا”. ورداً على سؤال حول خطط إنكلترا رفع معظم القيود المفروضة في البلاد اعتبارا من 19 تموز، قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: “أطلب توخي الحذر الشديد في الرفع الكامل للتدابير الصحية والاجتماعية في هذا الوقت، لأنه ستكون هناك عواقب لذلك”.

وأعلنت في وقت سابق أن أكثر من 4 ملايين وفاة حول العالم بفيروس كورونا.