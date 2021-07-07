السعودية.. الحج والعمرة تتحدث حول وضع صورة المرأة في بطاقتها الذكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية أن المرأة غير ملزمة بتحميل صورتها في البطاقة الذكية التي يُزوَّد بها الحاج، لكن يجب أن تلتزم بحمل الهوية الشخصية، وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.

وجاء ذلك في محض إجابة الوزارة عن سؤال: “هل إلزامي وضع الصورة الشخصية لإصدار البطاقة الذكية للمرأة؟” حيث ردت الوزارة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين قائلة: “‏‎البطاقة الذكية التي يزود بها الحجاج هي بطاقة تعريفية خدمية للحجاج، تيسر تحركاتهم، وما يقدم لهم من خدمات، ويفضل أن تحمل صورة الحاج”.

وأضافت: “أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك، والالتزام بحمل الهوية الشخصية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب”.

ويُذكر أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن شروط “المحرم” لأداء مناسك الحج لهذا العام 2021، أنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كمَحرَم للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني، وأن لا يُتاح إضافة مَحرَم سوى المحارم في الخيارات المعروضة “أب، أخ، زوج، ابن”، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على “تويتر”.