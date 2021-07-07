تسجيل إصابات بسلالة جديدة من كورونا في إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا من طفرة جديدة مكتشفة حديثا في البلاد.

وقالت الصحة الاسرائيلية أن اكتشاف طفرة محدثة من “دلتا” (الهندية) أطلقت عليها “دلتا بلس”، وهو أمر بات يقلق النظام الصحي.

وبحسب معطيات الصحة، فإنه تم اكتشاف 4 حالات مصابة بهذا المرض، ويتم حاليًا تعقب الخريطة الوبائية لإجراء تحقيق معمق حول هذه السلالة.

وتم تشخيص أربع حالات لمرضى كورونا أصيبوا بطفرة “دلتا بلس” في مختبر لأرضيات الجينات في إسرائيل، وفقا للقناة 12 التلفزيونية. وتجري حاليا متابعة هذه الحالات من خلال تحقيق معمق حول سلسلة تناقل العدوى بها.

ونقلت القناة عن المحاضر في كلية الطب في جامعة تل أبيب، د. أورن كوفيلر، قوله إن “تطور طفرات هي عملية طبيعية في الفيروسات. وبعد عدة تغيرات، يترسخ قسم من هذه الطفرات وتصبح مهيمنة. وعندما يكون هناك تجمعا لطفرات تنشأ سلالة جديدة.

وفي حالات طفرة ألفا وطفرة دلتا لفيروس كورونا، فإن التقدير هو أنها نشأت بواسطة نقل عدوى لدى أشخاص يتلقون أدوية لتثبيط المناعة وحملوا الفيروس في أجسامهم لفترة وبذلك تتجمع عدة طفرات. وثمة ميزة تطورية معينة للطفرات التي تصمد، لكن بالتأكيد لا يبدو حاليا أنها تشكل عوامل لمرض أشد”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أضافت سلالة جديدة ظهرت في 29 دولة، منها 82 بالمائة في بيرو بأميركا الجنوبية وتشيلي ودول مجاورة.

ووصفت منظمة الصحة العالمية سلالة “دلتا بلس” بأنها خطر صحي عالمي، وتشكل خطرًا على العالم.