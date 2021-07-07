دولة الإمارات تقدم 77 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا في 24 ساعة

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تقديم 77,427 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,728,415 جرعة ومعدل توزيع اللقاح إلى 159.03 جرعة لكل 100 شخص.

بحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.