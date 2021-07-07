منظمة "الصحة العالمية" ترصد ارتفاعا طفيفا في عدد إصابات كورونا الأسبوع الماضى

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

رصدت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا طفيفا في عدد إصابات كورونا حول العالم الأسبوع الماضى فيما استمرت حالات الوفيات في انخفاض .



و قالت المنظمة إن مناطقها الصحية حول العالم شهدت أدنى رقم أسبوعى للوفيات منذ أوائل أكتوبر 2020 حيث بلغت أقل من 54 ألف حالة وفاة جديدة فى حين بلغت حالات الاصابة الجديدة 2.6 مليون حالة بينما تجاوز العدد الكلي للحالات المبلغ عنها عالميا حتى الان " 183 مليون حالة و قارب عدد الوفيات على 4 ملايين حالة .

وشهد الاقليم الأوروبى زيادة حادة فى معدل الاصابة لتصل إلى /30٪/ بينما سجلت المنطقة الأفريقية زيادة حادة فى معدل الوفيات وبنسبة تصل إلى /23٪/ مقارنة بالأسبوع السابق .وأبلغت جميع المناطق باستثناء الأمريكتين وجنوب شرق اسيا ..عن زيادة فى عدد الوفيات الأسبوع الماضى .