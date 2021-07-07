إصابة 3 رجال شرطة اليوم في إطلاق نار بولاية شيكاغو الأمريكية

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أصيب 3 رجال شرطة، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار بولاية شيكاغو الأمريكية.



وقالت الشرطة إن ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون السريين أصيبوا بالرصاص صباح اليوم أثناء القيادة على الطريق السريع في ساوث سايد بشيكاغو.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 6 صباحًا بالقرب من مركز شرطة المنطقة 22 في حي مورغان بارك بالمدينة.

وبحسب المصدر ذاته فإنه لا تعد إصابات الضباط خطرة على الحياة ولم يبلغ عن أي اعتقالات.