شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا» .. الرعب القادم في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكلت الطفرة "دلتا" شديدة العدوى، والمتحورة من فيروس كورونا المستجد، 30 في المئة من العينات الإيجابية للإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال فترة أسبوعين حتى 19 يونيو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جيد فولس، القول إنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 52 في المئة خلال الأسبوعين التاليين، حتى الثالث من يوليو الجاري.

وأعلنت المراكز الأمريكية الشهر الماضي تصنيف "دلتا"، التي اكتشفت في الهند لأول مرة، على أنها طفرة مثيرة للقلق. وفي الأول من حزيران/يونيو الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر فرق استجابة لمكافحة انتشار الطفرة شديدة العدوى، وتعهد مسؤولو الصحة في البلاد بتعزيز الاختبارات وتقديم العلاج.