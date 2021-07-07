شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تدعو لوضع خطة نحو التعافي في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جامعة الدول العربية في فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بوفد يرأسه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والتي تُعقد تحت عنوان "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، وتستضيفها مصر حاليًا. وأوضحت "أبو غزالة" في ختام الاجتماع وفق بيان الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أنها قدّمت عرضًا خلال المؤتمر الوزاري بعنوان "دور جامعة الدول العربية في الحد من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء والفتيات"، مشيرةً إلى أن الجامعة العربية بادرت بالتحرك سريعًا واتخاذ عدة خطوات على مستويات مختلفة لحصر آثار أزمة كورونا على النساء والفتيات في المنطقة العربية والتعامل معها إقليميًا ووطنيًا. ودعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إلى ضرورة التحرك قدمًا لوضع خطة مستقبلية واضحة نحو التعافي في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة، مشددة على أهمية التمكين الاقتصادي كأولوية، كون النساء من أكثر المتضررين جراء جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي لأسباب اجتماعية متعددة ومتشابكة.