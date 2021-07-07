عملاء مرسيدس يطالبونها بتعويضات بعد فضيحة الغش بالمواصفات

07 يوليو , 2021
حركت منظمة ألمانية معنية بحماية المستهلكين دعوى قضائية جماعية ضد شركة "دايملر" الألمانية المصنعة لسيارات مرسيدس بسبب الأضرار المتعلقة بفضيحة انبعاثات الديزل، زاعمة أن دايملر تلاعبت عمدا بقيم الانبعاثات.
وقال كلاوس مولر، رئيس الاتحاد الألماني لمنظمات المستهلكين، إنه تم تحريك القضية أمام المحاكم في مدينة شتوتجارت، حيث مقر شركة دايملر.
وقد وجدت هيئة ترخيص المركبات في ألمانيا أن مئات الآلاف من المركبات التي تعمل بالديزل من إنتاج شركة دايملر تستخدم تقنية غير مسموح بها لقياس قيم العوادم، ما دفع الشركة إلى استدعاء المركبات بأعداد كبيرة لإعادة ضبط هذه التقنيات.
وتنفي دايملر التلاعب عن عمد في قيم الانبعاثات. وقال مولر: "على الرغم من عمليات الاستدعاء الرسمية، لا تزال دايملر مستمرة حتى يومنا هذا في المجادلة بشأن تلاعبها عمدا بقيم انبعاثات العوادم"، مضيفا أن القضية تسعى إلى توضيح الوضع لمالكي دايملر.
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