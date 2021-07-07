وزارة الكهرباء تصدر توجيهات جديدة

بغداد - ياسين صفوان - وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، بالغاء كافة استثناءات تجهيز الطاقة الكهربائية.



وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "وكيل الوزارة لشؤون الانتاج (عن الوزير) عادل كريم كاك احمد، وجه اليوم الاربعاء، جميع الشركات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية بالغاء كافة استثناءات تجهيز الطاقة الكهربائية الممنوحة للمغذيات، ويستثنى من ذلك الخطوط المغذية لمحطات الماء والمجاري والمستشفيات واماكن المراقد الدينية المقدسة ودوائر السجون".



واكد الوكيل، على "العمل بتوزيع الطاقة الكهربائية بصورة عادلة ومتساوية لجميع المغذيات"، مشدداً على "اتخاذ أشد العقوبات القانونية والادارية بحق المخالفين لمن لم يعملوا بالتوجيهات المذكورة".

