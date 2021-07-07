انت الان تتابع خبر العراق يعزي روسيا بحادثة 'الطائرة المحطمة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا بعد تحطم طائرة راح ضحيتها العشرات.
وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تُعرِبُ عن تعازيها وصادقِ المواساة لحكومةِ وشعب جمهوريَّة روسيا الاتحادية إثر تحطُّمِ طائرة أن-148، التي راح ضحيتها (71) من المدنيين".
وجددت الوزارة، وفق البيان، "تضامن ووقوف جمهورية العراق حكومةً وشعباً مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة، ونُوجّه كلماتِ الدعم لهم".
وجددت الوزارة، وفق البيان، "تضامن ووقوف جمهورية العراق حكومةً وشعباً مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة، ونُوجّه كلماتِ الدعم لهم".