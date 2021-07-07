العراق يعزي روسيا بحادثة 'الطائرة المحطمة'

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تُعرِبُ عن تعازيها وصادقِ المواساة لحكومةِ وشعب جمهوريَّة روسيا الاتحادية إثر تحطُّمِ طائرة أن-148، التي راح ضحيتها (71) من المدنيين".

وجددت الوزارة، وفق البيان، "تضامن ووقوف جمهورية العراق حكومةً وشعباً مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة، ونُوجّه كلماتِ الدعم لهم".

