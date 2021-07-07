ميسان.. القبض على عدد من تجار ومتعاطي المخدرات

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انها "القت القبض على 4 متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة".

واضافت انه "تمت إحالة المتهمين مع المادة المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

