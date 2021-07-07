انت الان تتابع خبر ميسان.. القبض على عدد من تجار ومتعاطي المخدرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من تجار ومتعاطي المخدرات.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انها "القت القبض على 4 متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة".
واضافت انه "تمت إحالة المتهمين مع المادة المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
واضافت انه "تمت إحالة المتهمين مع المادة المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".