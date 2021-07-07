المغرب وإسرائيل يبحثان سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعمل المغرب وإسرائيل على تسريع وتيرة استئناف العلاقات بين البلدين، وذلك لتجاوز العثرات التي تسببت فيها إجراءات "كورونا".

وفي مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بالرباط، بحث دبلوماسيون مغاربة مع نظرائهم الإسرائيليين، سبل تفعيل مختلف الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.



المباحثات جمعت كلا من فؤاد يزوغ السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز.

وركزت المُحادثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في سياق ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات متعددة المستويات بين المغرب وإسرائيل.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم، تم توقيع اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل، واتفق الجانبان على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وتعزيزها لتصل إلى أبعد المستويات.

وبموجب الاتفاق، دشن المغرب استئناف علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، من خلال الاتصالات الدبلوماسية والسماح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.

وعلى مستوى تسيير الرحلات الجوية بين البلدين، يُتوقع، بحسب مصادر متطابقة، انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات المغرب وإسرائيل، في الـ 25 من يوليو/حُزيران الجاري.