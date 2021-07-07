جامعة الدول العربية تدعو لوضع خطة للتعافي في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت جامعة الدول العربية على ضرورة التحرك قدمًا لوضع خطة مستقبلية واضحة نحو التعافي في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة.



وأشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتي تُعقد تحت عنوان "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، إلى أن الجامعة العربية بادرت بالتحرك سريعًا واتخاذ عدة خطوات على مستويات مختلفة لحصر آثار أزمة كورونا على النساء والفتيات في المنطقة العربية والتعامل معها إقليميًا ووطنيًا.

ودعت إلى ضرورة التحرك قدمًا لوضع خطة مستقبلية واضحة نحو التعافي في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة، مشددة على أهمية التمكين الاقتصادي كأولوية، كون النساء من أكثر المتضررين جراء جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي لأسباب اجتماعية متعددة ومتشابكة.