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اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز في مقر إقامته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويز، اليوم الأربعاء، في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجانب، هاجمته في مقر إقامته، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف.

 

وقال جوزيف "اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنكليزية والإسبانية".

 

وأضاف أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.

 

وكانت أولى ردود الفعل من الولايات المتحدة، التي نددت باغتيال رئيس هايتي ووصفه بـ"المروع".

 

من جهته، دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الاغتيال. وكتب في تغريدة على تويتر: "أشعر بصدمة وبالحزن لوفاة الرئيس مويز"، موجها تعازيه إلى هايتي. وأضاف "إنه عمل شنيع وأدعو إلى الهدوء في هذا الوقت".

 

ودعا كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وأوروبا الى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة في هايتي بحلول نهاية 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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