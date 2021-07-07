وفاة زوجة رئيس هايتي متأثرة بجروحها إثر عملية اغتياله

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير إعلامية أن زوجة الرئيس الهايتي "المغتال" مارتين ماري، توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها فجر اليوم الأربعاء برصاص مسلحين.

واكتنف الوضع الصحي لزوجة الرئيس الهايتي، الغموض، منذ نُقلت بين الحياة والموت بعد ساعات من موت زوجها، في هجوم مسلح، إثر إصابتها بجروح.

وأصيبت مارتين ماري، زوجة الرئيس جوفينيل مويز، في الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون يتحدثون الإسبانية، على منزل الرئيس، الذي توفي متأثرا بإصابته بطلقات رصاص.

وقال رئيس الوزراء في هايتي كلود جوزيف، إن مارتين أصيبت في الهجوم، دون توضيح طبيعة إصابتها، فيما يرجّح أنها خطيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة هايتي أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المؤقت، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن الرئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص.

وأدان رئيس الحكومة عملية الاغتيال التي وصفها "عملا وحشيا وغير إنساني"، مشددا على أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تحتفظ بالسيطرة على الوضع.

وسيتولى جوزيف مقاليد الحكم في البلاد بدلا عن الرئيس المغتال.

وأغلقت السلطات في هذه الظروف مطار بورت أو برانس الدولي مع تعليق استقبال الطائرات المتوجهة إليه من دول أخرى.

في غضون ذلك، قررت سلطات جمهورية الدومينيكان المجاورة إغلاق الحدود مع هايتي، فيما أعلنت الولايات المتحدة تعليق عمل سفارتها في بورت أو برانس على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.

وتولى مويز البالغ من العمر 53 عاما رئاسة هايتي في عام 2017، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2015 ثم في إعادة الانتخابات التي نظمت عام 2016 بسبب عدم اعتراف منافس المرشح الفائز بنتائج التصويت.