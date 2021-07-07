شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوما لجيهان السادات بـ"العناية المركزة".. والحالة الصحية حرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا زالت السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تمكث في غرفة العناية المركزة بأحدي المراكز الطبية العالمية أثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا، واقترب دخلوها بـ"العناية" لمدة 30 يوما، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالى شهر انتقلت على أثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.

ومنع الطاقم الطبي المعالج للسيدة جيهان السادات الزيارات عنها تماما حتى لأقرب الأقربين لها، وفقا لمصادر بعائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لـ"جيهان السادات" حرجة وأنه من الناحية الطبية فأن الأطباء يقومون بعمل اللازم من ناحية العلاج إلا أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، داعية جميع المصريين بأن يرفعوا أكف الضراعة ويدعو لها بالشفاء العاجل.

وفى وقت سابق، كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، واصفا حالتها الصحية بالحرجة، داعيا الشعب المصرى مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لأم الأبطال السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.

وأكد "السادات"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الزيارة ممنوعة تماما عن السيدة جيهان السادات حتى لأقرب الاقربين لها، مضيفا: أبناءها يطمئنون عليها بالنظرة أليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الاطباء المعالجين، وهى مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة"، كما كشف أن السيدة جيهان السادات، مريضة منذ عام تقريبا بـ"السرطان" هذا المرض الخبيث.

والسيدة جيهان السادات اسمها الحقيقى جيهان صفوت رؤوف من مواليد 29 أغسطس 1933، وكانت أول سيدة أولى فى تاريخ الجمهورية المصرية التى تخرج إلى دائرة العمل العام، وهى مُحاضرة جامعية فى جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة فى جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشروعات إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة لأب مصرى يعمل استاذ جامعى ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى "جلاديس تشارلز كوتريل".