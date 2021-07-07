تنسيق الثانوية العامة في الجيزة.. 218 درجة للقبول بمدارس الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي )2021 - 2022) حيث تم تحديد 218 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة.

وحدد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعي بـ 235 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين و200 درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكري وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكري والجيزة الكهربية الصناعية بنين 200 درجة للعام و195 درجة للمهني.

كما حدد المحافظ 205 درجات للميدان الصناعية بنات للعام و 200 للمهني و205 درجات للجيزة الثانوية الصناعية بنات و225 درجة لأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات و190 درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبورواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكري والبدرشين الثانوية الصناعية بنات و185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.

كما اعتمد محافظ الجيزة 190 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوبة الصناعية بنات بالعياط و175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط و190 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري والصف الثانوية الصناعية بنات و180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف و190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية بالإضافه إلى تحديد 170 درجة لمدارس الباويطي والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق المدارس الصناعية بنظام الخمس سنوات وهو 265 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة بالحي 4 بمدينة 6 أكتوبر و220 درجة لمدرسة البرمبل المتقدمة بأطفيح وذلك للنظام العام.

أما عن المدارس التطبيقية (صناعي) فقد حدد محافظ الجيزة 210 درجات لأكاديمية الفنون التكنولوجية التطبيقية و230 درجة لـ 6 أكتوبر التكنولوجية التطبيقية (غبور) وهي بنظام الثلاث سنوات.

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد 195 درجة للجيزة الزراعية و190 درجة للثانوية الزراعية المهنية و170 درجة لأطفيح الزراعية و165 لطهما الثانوية الزراعية و175 درجة لأبوغالب و170 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية.

إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجاري والفندقي حيث تحدد 235 درجة للهرم الفندقية الرسمية و210 للهرم الفندقية المهنية و215 درجة للشيخ زايد الفنية المتقدمة وأكتوبر الفنية المتقدمة بنظام 5 سنوات وتحدد 230 درجة لمدرس الجيزة الفنية المتقدمة و210 للصف الفنية المتقدمة بنظام 5 سنوات.

كما تحدد 195 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وجنوب الجيزة وشمال الجيزة و190 درجة لمنشأة القناطر التجارية المشتركة و180 درجة للمدارس التجارية بالعياط والحوامدية وأوسيم وأطفيح و190 درجة لمدارس الراية التجارية بنات وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و140 درجة للباويطي التجارية المشتركة وجميعهم بنظام الثلاث سنوات و140 درجة لمدارس التعليم الخاص (تجاري وفندقي) .

أما عن مدرسة الحوامدية للتعليم المزدوج فإنة يتم اختيار 40 طالبا حاصلين على أعلى درجات الشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة وكذا تحديد 160 درجة لمدارس الخدمات الصناعى والفندقي و140 لمدارس خدمات التجاري والزراعي بنظام الـ 3 سنوات.

ومن جانبه أضاف مجدي الجيار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.