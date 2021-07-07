أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، كما ارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي قرشا واحدا إلى 15.65 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 15.73 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، و التعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي قناة السويس، والإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.