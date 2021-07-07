بنك مصر يتيح نظاما رقميا لإدارة للمدفوعات بقطاع التعليم في السوق المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يقدم، بالتعاون مع منصة "كليك إت" لإدارة المدفوعات والتحصيل الرقمي، خدمة "كليك إت" للمدفوعات في قطاع التعليم، ليصبح بذلك أول بنك في مصر يقدم نظام إدارة المدفوعات والتحصيل الشامل المباشر لقطاع التعليم ككل في السوق المصري بشكل رقمي.

وقال البنك إن مركز المدفوعات التعليمية صُمم كحل رقمي يلبي متطلبات سداد المدفوعات في قطاع التعليم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مثل الرسوم الدراسية أو رسوم الأنشطة وغيرها.

وأضاف أن هذا الحل الرقمي يعد الأول من نوعه في السوق ويعتمد على كافة وسائل الدفع المتاحة لدى بنك مصر والتي تشمل المدفوعات عبر بطاقات الإنترنت، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريع "QR Code"، بالإضافة إلى خدمات الإيداع المباشر (عبر شباك الخدمة في مقر البنك)، وكذلك الدفع من خلال نقاط البيع.

وذكر البنك أن كل ذلك يتم ببساطة عبر جهاز تحكم تحت تصرف إدارة الهيئة التعليمية، مما يقلل المتاعب المرتبطة بتحصيل الرسوم الدراسية وعملية تتبع وتسوية استخدام قنوات مختلفة في السداد.

كما يمكن لإدارات الهيئات التعليمية حاليا إدارة وتسجيل عمليات الدفع بشكل فوري ودقيق، فضلاً عن تسهيل عملية سداد الرسوم على أولياء أمور الطلبة، وفقا للبنك.

وقال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك: "إن هذا التعاون يقدم لأول مرة في مصر تقنية الدفع من خلال نقاط البيع اللاتلامسية، مما يؤدي إلى توفير مصاريف التشغيل الخاصة بنقاط البيع التقليدية لكل من البنك والتاجر، وتتميز الخدمة بسهولة التنقل لتسهيل عملية الدفع لمستخدمي التكنولوجيا".

وأضاف: "يأتي ذلك في إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك".

وأكد درة حرص البنك على تضمين مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، والتي أصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية.

وذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي البنك للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقاً من إيمانه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات والدفع.

وأوضح أن بنك مصر نجح في تحقيق أعلى معدل نمو في مُعاملات التجارة الإلكترونية خلال عام 2020، وعلى مستوى رمز الاستجابة السريع QR Code يعتبر الاكثر نمو في المعاملات الشهرية، وفيما يتعلق بحلول نقاط البيع أضاف البنك أكثر من 250 ألف نقطة بيع في عام 2021.

وبحسب البيان، نجحت منصة "كليك إت" حتى الآن في إتمام مدفوعات بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه، وتعد المنصة الشريك المفضل لأكثر من 120 كيانًا تعليميًا بما في ذلك المعاهد العلمية والمدارس ودور الحضانة الأهم.

وأشار البيان إلى أن الشركة تضع نصب أعينها طرح حلها الرقمي عبر البنوك المختلفة على المستويين المحلي والإقليمي، بحيث تصبح رائدة المدفوعات التعليمية في المنطقة.

وأوضح أنه بعد النجاح الذي تحقق من خلال تقديم خدمة المدفوعات للمدارس المصرية اليابانية، تتطلع "كليك إت" إلى التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة لطرح حلها الرقمي عبر الإنترنت لقطاع التعليم ككل.

وقال سعيد طلعت - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كليك إت" عن الشراكة الجديدة: "لقد عملنا على هذا الحل لمدة عام تقريبًا كجزء من تطلعاتنا واستراتيجيتنا الرامية إلى تغيير شكل المدفوعات في قطاع التعليم".

وأضاف: "في العادة يقوم مديرو المدارس بتسوية كافة المدفوعات التي تتم عبر البنك وغيره من وسائل السداد عن طريق إدخال البيانات يدويًا في قواعد البيانات الخاصة بهم، وهو ما يتطلب 5 ساعات عمل يوميًا في المتوسط. من خلال مركز المدفوعات التعليمية يمكننا القول إن تلك الأيام قد ولت حيث أصبحنا في عصر يتيح تسجيل وإدارة المدفوعات وتسويتها من خلال لوحة تحكم واحدة".